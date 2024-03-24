Kırmızı Şeytanların, yaz transferinde Andre Onana'nın yerine Real Madrid kalecisi Andriy Lunin'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Premier Lig’deki şampiyonluk yarışına erken havlu atan Manchester United gelecek sezonki kadro planlamasına şimdiden başladı. İngiliz basını Manchester United’ın kaleye takviye yapmayı planladığını belirtirken, Andre Onana’nın eldivenleri için en güçlü adayın Real Madrid’in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin olduğu ifade edildi. United geçen sezon Premier Lig’de Altın Eldiven Ödülü’nün sahibi olan David de Gea’nın yerine Onana’yı kadrosuna katarken, hatırlanacağı gibi Inter’e 47,5 milyon sterlin ödemişti.

İspanyol basınından Nacional’de yer alan haberde bu sezon sergilediği performans büyük bir hayal kırıklığı yaratan Onana’nın yerine kaleci baktığı belirtilen Kırmızı Şeytanlar’ın, bu transfer için Real Madrid’i ikna etmesi gerekiyor.

Altay Bayındır'a ne olacak?

Real Madrid’in kaleci rotasyonunda Thibaut Courtois’in alternatifi olan Lunin, Belçikalı kalecinin sakatlanmasının ardından bu sezon birçok maçta İspanyol ekibinin kalesini korumuştu.

Courtois’in sakatlıktan dönmesinin ardından kaleyi yeniden devralması beklenirken, bu durum sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Lunin’i ayrılık kararı almaya itiyor.25 yaşındaki kalecinin ardı son dönemde Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ile de anılıyor. Öte yandan Lunin’in muhtemel transferinin resmiyet kazanması halinde yaz transfer döneminde United’ın kadrosuna katılan milli kaleci Altay Bayındır’ın geleceğinin nasıl şekilleneceği de merakla bekleniyor.