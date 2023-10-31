Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Altay Bayındır, Fenerbahçe - Galatasaray maçlarının Türkiye'nin en büyük derbisi olduğunu vurguladı.

Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, Manchester United TV’de yayımlanan podcastin konuğu oldu.

United'ın eski futbolcusu David May'in sorularını yanıtlayan Bayındır; Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olduğunun altını çizdi.

Altay Bayındır neler söyledi?

İlk olarak kaleciliğe başlayış hikâyesini anlatan millî kaleci, Bursaspor'da farklı pozisyonda oynarken kendisini bir anda kalede bulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

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"Bahçede maç yaparken asla kalecilik pozisyonuna gitmezdim. Ben her zaman forvet olurdum. İlk oynadığım pozisyonum defanstı, sonra forvet oynadım.

"İlk kulübüm olan Bursaspor'da defans oyuncusuydum. Bir gün kaleci antrenmana gelemeyince menajerimiz bana, 'Altay sen uzunsun, kaleye git ama keyif yapacak zaman yok' dedi.

"Ben defans ve forvet olarak oynamak istiyordum ama 'tamam deneyelim' dedim. Kaleye geçtim ve kendimi çok iyi hissettim. Top geldiğinde topa doğru atlıyordum ve herkes bana 'yapabilirsin' diye bağırıyordu.

Top bana doğru gelince topu tuttuğumda herkes 'harikasın, haydi!' diye bağırıyordu. Penaltı kurtarınca ise benden iyisi yoktu."

Altay Bayındır, Galatasaray hakkında ne söyledi?

Sam Homewood’un, 'Fenerbahçe'deyken en büyük maç ya da dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğünüz takım kimdi?' sorusuna 'Galatasaray' cevabını veren Bayındır, sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray maçları en büyük derbiydi. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum."

Altay, 2023 yazında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer oldu.

Millî eldiven, şu ana kadar İngiliz deviyle resmî maça çıkmadı.