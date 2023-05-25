Gelecek sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek siteyen Erik ten Hag’ın takımı, Juventus’un Fransız orta sahasını gündemine aldı.

Erik ten Hag yönetimindeki ilk sezonda beklentilerin üzerine çıkan ve gelecek sezonu Premier Lig şampiyonluğu hedefiyle açması beklenen Manchester United orta saha takviyesi için için düğmeye bastı.

Athletic’te yer alan habere göre Chelsea’nin yıldızı Mason Mount’u kadroya katmak isteyen Manchester United, bu transferin gerçekleşmemesi halinde ise rotayı Juventus’un Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot’a çevirecek.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Rabiot’u transfer etmek isteyen Manchester United, bu transfer için oyuncuya yeni bir sözleşme teklif eden Juventus ve Alman devi Bayern Münih ile yarışıyor.

Juventus'u sırtlıyor

Kırmızı Şeytanlar başarılı oyuncuyla geçtiğimiz yaz da ilgilenmiş ancak bu transfer o dönem gerçekleşmemişti.

Geçtiğimiz sezon Rabiot’u Frenkie de Jong’un alternatifi olarak belirleyen Manchester United’ın bu oyuncuyu bu sezon da Mason Mount’un alternatifi olarak görmesi dikkat çekerken, geçen sezon 20 milyon euroya sonuçlanmayan transferin bu sezon bedelsiz gerçekleşmesi oldukça muhtemel görünüyor. Bu sezon Juventus için 30 Serie maçına çıkan Rabiot bu maçlara sekiz gol ve dört asist sığdırmıştı.