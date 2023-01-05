Manchester United Portekizli yıldızı sezon sonuna dek kiralamak istiyor.

Premier Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışına tutunan Manchester United, Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen arada kontratını feshettiği Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı.

Relevo'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Portekizli Ronaldo'nun yerini Portekizli Joao Felix ile güçlendirmek istiyor.

Manchester United'ın oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayabilmek için 4 milyon euro önerdiği ve teklifin yaz aylarında satın alma opsiyonu da içerdiği belirtildi.

Atletico'nun beklentisi yüksek

Atletico Madrid kiralama anlaşması için 13 milyon euro talep ederken, bu beklentinin altında kalan tekliflerin reddedilmesi ve Felix'in sezon sonuna dek Atletico Madrid'de kalması bekleniyor.

Premier Lig'den Manchester United'ın yanı sıra Arsenal'in de talip olduğu Felix, İspanyol ekibine 2019 yazında 126 milyon euro karşılığında Benfica'dan transfer olmuştu.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon La Liga'da 12 maça üç gol ve üç asist sığdırırken, Portekiz Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda dört maça ilk 11'de başlamıştı.

