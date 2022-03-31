Pogba, Manchester United'ın altyapısından yetişti ve bonservissiz bir şekilde Juventus’un yolunu tuttu.

Fransız yıldız, İtalyan takımın formasını giydiği sırada kendisini tüm dünyaya tanıtmayı başardı.

Kardeşi Mathias, ağabeyi Pogba’nın on yıl önce Juventus’a transfer olmasını kendisine bağlıyor.

Kardeşini, Juventus’a gitmesi için ikna ettiğini ifade eden Mathias, Manchester United’ın Fransız yıldıza verdiği sözleri tutmadığını da ekliyor.

Ne söylendi?

Pogba'nın kardeşi Mathias, oyuncunun Juventus’a transfer olduğu döneme değinirken So Foot'a şunları söyledi:

“Paul, kesinlikle benim sayemde Juventus’a imza attı.​

"Onu %100 ben ikna ettim ve orada nasıl bir oyuncuya dönüştüğü açık bir şekilde ortada.

“Daha sonra Manchester'a geri döndü ve ona verilen sözler asla tutulmadı.”

29 yaşındaki oyuncunun, geleceği konusundaki belirsizliğin ortasında Mathias, olası bir yaz transferi öncesinde kardeşine tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor.

Kardeşi Pogba'nın kariyerindeki rolü sorulduğunda, Mathias şunları ekledi:

"Ağabey rolü var, oldukça basit.​..

"Ne eksik, ne de fazla. Ölene kadar ona düşüncelerimi söyleyeceğim ve öğütte bulunacağım.”

Pogba, 2016'da 89 milyon euro değerinde bir transferle Manchester United'a döndü.

Ancak, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pogba, Old Trafford'dan bir kez daha ayrılabilir.

Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi takımların yanı sıra Juventus da eski oyuncusu için devrede.

"United'da zor anlarım oldu"

Milli ara sırasında konuşan Paul Pogba, Manchester United’da hedefsiz kalmalarından yakındı.

"Sezon henüz bitmedi, ancak neredeyse uğruna oynayacak bir kupamız kalmadı.

"Şampiyonluklar kazanmak ve bir şeyler için oynamak istiyorum. Bu yıl ve son birkaç yıldır bir şampiyonluk kazanamadık. Bu üzücü.​

“Ayrıca, Fransa için oynamak beni yeniliyor. Gerçek bu. United'da zor anlarım oldu; enerjimi ve güvenimi yeniden kazanmak için bu molaya ihtiyacım vardı.

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"Bazen oynamadığım ya da sonuçların iyi olmadığı zamanlarda buraya gelmek bana güç veriyor, aynı zamanda kulübüme iyi bir şekilde geri dönmeme yardımcı oluyor."

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