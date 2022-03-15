Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid'i elemesi için taraftarına tutkulu bir şekilde çağrıda bulundu ve takımın arkasında olmalarını istedi.

United, son 16 turu ikinci maçında salı günü Old Trafford'da Atletico Madrid'i konuk edecek.

İki takım, ilk maçta 1-1 berabere kaldı ve Ronaldo, ikinci maçı kazanmaya yönelik kararlı bir tutum sergiliyor.

Ne söylendi?

Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Salı günü hepimizin beklediği o günlerden birisi.

"Old Trafford’un, ‘Düşler Tiyatrosu’ olarak bilinmesinin nedenini dünyaya gösterme şansımız var.

“Son iç saha maçımızda gördüğümüz muhteşem atmosferi yeniden yaratalım ve Şampiyonlar Ligi rüyamızı canlı tutalım!

"Biz Manchester United’ız! Bunu birlikte yapalım! Haydi Kırmızı Şeytanlar!" şeklinde gönderi paylaştı.

Ronaldo üç günde iki maç oynayabilir mi?

Kırmızı Şeytanlar, cumartesi günü Old Trafford'da Tottenham'ı 3-2 yenerken Ronaldo maçın kilit adamı oldu.

37 yaşındaki oyuncu, takımının üç puana ulaştığı maçta harika bir performans ortaya koydu ve karşılaşmada hat-trick yaparak zorlu Tottenham maçında zaferi getiren isimdi.

United patronu Ralf Rangnick'e, Tottenham maçında sahada 80 dakikadan fazla kalan Ronaldo’nun, Atletico maçında neler yapabileceği soruldu.

Rangnick, basın toplantısında gazetecilerin sorusunu şu şekilde yanıtladı:

“Ronaldo’nun, iyileşeceğinden yana hiçbir endişem yok.

"Şimdiye kadar her zaman kendisine ve vücuduna iyi bakan bir insan oldu ve ne yapması gerektiğini biliyor.

“Bu konuda en ufak bir şüphe bile duymuyorum.

“Atletico maçında da 3 gol atabilecek mi? Bunu göreceğiz. Madrid ekibine karşı 3 gol atmak hiç kolay değil.

“Ronaldo’nun genel performansı iyiydi, salı günü de ondan en iyi performansı almayı umuyoruz.

"Bu sadece Cristiano ile ilgili değil, tüm takımla ilgili bir olay. Madrid’de ilk yarıda ne yapmamamız gerektiğini ve nasıl oynamamamız gerektiğini gördük.

“Dün ve bugün, maç hakkındaki araştırmalarımızı yaptık, çünkü bu karşılaşma bizim için çok önemli.

“Maçta ne gerektiğini ve taktiksel olarak yapmamız gerekenleri bilirsek gerisi enerjimizin durumuna bağlı olarak değişir.

“Tottenham’a karşı, sadece maçı kazanma motivasyonuyla oynayan bir takım vardı sahada.

“Ancak, şunu bir kez daha anladık ki taraftarlar hayati bir rol oynadı.

“Taraftarımız bize büyük bir destek verdi ve umarım; Atletico maçında da aynı desteği gösterirler."

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