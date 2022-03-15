Real Madrid'in son yıllarda uygulamaya koyduğu tasarruf planı, La Liga devinin bu yaz Kylian Mbappe ve Erling Haaland için yüklü bir miktarda para ödemeye hazır hale getirdi.

İspanyol ekibi, bir süredir iki yıldız oyuncuyla sıkı bir şekilde ilgileniyor.

Paris Saint-Germain'in Fransız oyuncusu Mbappe, önümüzdeki yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne geçerken Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsünün ise 2022 yılında Alman kulübünden ayrılması bekleniyor.

Florentino Perez, Real'in yaz transfer döneminde şu anda dünyanın en iyi iki oyuncusunu aynı anda kadrosuna dahil etme isteği “Los Galacticos” türünden bir takım oluşturma isteğini açıkça gösteriyor.

Real Madrid, Mbappe ve Haaland'ı nasıl alabilir?

La Liga, İspanya’nın en üst düzeyindeki tüm takımlar için maaş sınırlarını yayınladı ve Real, spor harcamaları bölümünde 739 milyon euro geliriyle rahat durumda.

Gareth Bale, Isco ve Marcelo gibi isimler 2021-22 sezonunun sonunda ayrıldıktan sonra Madrid'in maaş ödemelerinde 70 milyon euro’luk bir rahatlama daha olacak.

Santiago Bernabeu’dan ayrılması muhtemel diğer oyuncular ise Eden Hazard, Luka Jovic ve Mariano Diaz da iyi bir gelir kapısı oluşturabilir.

Kârlı sözleşmeler yapan futbolcularla ayrılmak kolay olmayacak, ancak Madrid bu futbolcular için uygun takımlarla anlaşabilir.

Mbappe ve Haaland'ı almak ne kadara mal olacak?

Real, 2021 yazında Mbappe için 200 milyon euro’dan fazla para harcamaya hazırdı, ancak PSG yıldız oyuncusunu satmadı.

Fransız yıldızın sözleşmesi, yaz transfer döneminde sona erecek ve Fransa'da Mbappe hakkında yeni gelişmeler olmazsa Madrid’in herhangi bir transfer ücreti ödemesi gerekmeyecek.

İspanyol ekibi, maaş ve imza bonusları dikkate alındığında, Mbappe'nin toplam 120 milyon euro’ya takıma dahil olacağına inanıyor.

Bu durum, Haaland'ın da Real Madrid kadrosuna katılabilme olasılığını güçlendiriyor.

Manchester City de yeni bir dokuz numara arayışında olduğu için 21 yaşındaki oyuncunun İngiltere’ye gitmesi de muhtemel.

Ancak Madrid, ekonomik olarak iyi durumdayken elini çabuk tutacak ve bu iki dünya yıldızını aynı anda takıma dahil edecek.

Haaland’ın, Real ile görüşme fikrine açık olduğu ve 300 milyon euro karşılığında beş yıllık bir sözleşmeye imza atacağı bildiriliyor.

Real, Bernabeu'daki yeniden geliştirme çalışmaları daha fazla para getirdikçe dünyadaki en iyi futbolcuları transfer etmeyi düşünüyor.

Böylece Madrid, büyük harcamalar yapan Premier Lig kulüpleriyle önemli oyuncular için transfer rekabetine girmeye hazır olacak.

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