Manchester United'ın yıldızı Amad Diallo, gol sevincinde Real Madrid forması giyen Arda Güler'i örnek aldığını açıkladı.

Manchester United’ın dikkat çeken isimlerinden Amad Diallo, kulübün internet sitesine verdiği röportajda, gol sevincinde ilham kaynağını açıkladı. 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler’den etkilenerek onun tarzını benimsediğini söyledi.

"Bu gol sevincini ilk olarak Real Madrid forması giyen Arda Güler'de gördüm. Hoşuma gitti ve denemek istedim. Bu galibiyet benim ve takımım için çok şey ifade ediyordu" diyen Diallo, Avrupa Ligi'ndeki PAOK karşılaşmasında yaptığı kutlamanın Arda’ya bir selam olduğunu belirtti.

Arda Güler'e övgü dolu sözler

Diallo, Arda Güler’e olan hayranlığını da gizlemedi:

"Arda Güler’i gerçekten beğeniyorum. Genç, yetenekli ve Real Madrid gibi bir takımda oynaması bile onun ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Şu anda dünyanın en iyilerinden biri."

Bu övgü dolu sözler, Arda Güler’in uluslararası arenada yükselen bir yıldız olduğunun bir başka kanıtı oldu.

Arda'nın küresel etkisi büyüyor

Arda Güler, Real Madrid’de gösterdiği performans ve etkileyici yeteneğiyle hem saha içinde hem de dışında adından sıkça söz ettiriyor. Diallo’nun açıklamaları, milli futbolcunun yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında bir ilham kaynağı haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Gelecekte, Diallo ve Arda’nın sahada karşılaşması futbolseverler için heyecan verici bir an olabilir. Kim bilir, belki bu sefer Diallo'nun sevincini tekrarlaması Arda'yı üzebilir!