Manchester United'ın yıldızı Antony: Ben cehennemde doğdum!"

United'ın sükseli yaz transferi, Sao Paolo'da hiç kolay bir çocukluk geçirmediğini söylüyor.

Manchester United'ın yıldızı Antony, çocukken yaşadığı zorlu hayatı tüm çıplaklığıyla anlattı.

Adeta bir cehennemde doğduğunu söyleyen kanat oyuncusu, rezil bir bölgede büyüyüp geliştiğini açıkladı.

Antony, polisin çok kez evlerini bastığını da sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

The Players Tribune'e konuşan United yıldızı, korkunç dönemi şu sözlerle anlattı:

"Ben, bir cehennemde doğdum. Bu bir şaka değil. Bilmeyen Avrupalı arkadaşlarım için, Sao Paulo'da büyüdüğüm mahallenin adı Inferninho. Yani 'küçük cehennem'.

"Beni gerçekten bir insan olarak tanımak istiyorsan, o zaman nereli olduğumu anlamalısın. Benim köklerim, cehennem.

"Rezil bir yerde doğdum, büyüdüm. Kapımızın 5-10 adım ötesinde uyuşturucu satıcıları vardı. Silahları görmeye o kadar alışmıştık ki korkutucu bile değildi.

"Polislerin evimizi kaç kez bastığını inanın saymadım bile. Gördüğüm, yaşadığım şeyler inanılmazdı.

"9 yaşında okula giderken yerde yatan bir adam gördüm. Hareket etmiyordu, ölmüştü. Favela'da bu tür şeylere karşı mecburen hissizleşirsiniz.

"Okula gitmem gerekiyordu ve başka çarem yoktu. Bu yüzden gözlerimi kapattım ve cesedin üzerinden atladım.

"Bunları sert veya korkutucu görünmek için söylemiyorum. Bunlar, benim gerçeğimdi. Tüm mücadelemin sonucunda bana cennetten bir hediye verildi. Futbol, top benim kurtarıcımdı. Futbola doğuştan aşığım."

Antony'nin Manchester United kariyeri

2022 yazında Ajax'tan 95 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Antony, bu sezon Manchester United formasıyla 14 maça çıktı.

Brezilyalı, söz konusu 14 karşılaşmada beş gol atıp iki asist yaptı.