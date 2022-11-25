Manchester United'ın yeni sahibi teknoloji devi Apple olabilir

Satışa çıkartılması beklenen Manchester United'ın yeni sahibi, teknoloji sektörünün dev şirketi olabilir.

Glazer ailesinin uzun süredir sahibi olduğu Manchester United için yeni yatırımcılardan gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu yönündeki açıklamanın ardından dünyaca ünlü teknoloji firması Apple'ın İngiliz devini satın almakla ilgilendiği öne sürüldü.

Değeri yaklaşık 7 milyar sterlin olan United 5.8 milyar sterlin veya daha yüksek bir bedelle satılması halinde dünyanın en pahalı futbol takımı olacak.

Yılda 326 milyar euro kazanan teknoloji devinin toplam değeri 2 trilyon sterlin olarak gösterilirken, Daily Star'da yer alan haberde şirketin CEO'su Tim Cook'un söz konusu hamle için bankalarla görüşme yapacağını öne sürdü.

Apple MLS'e yatırım yapmıştı

Daha önce Apple TV'nin abone sayısını yükseltmek için spor alanına odaklanan ve kulüpllerle yakın ilişkilerde bulunan Apple, Haziran ayında MLS'in yayın haklarını 2.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Öte yandan Apple'ın yanı sıra Zara'nın kurucusu Amancio Ortego'nun da Manchester United ile ilgilendiği bilinirken, 86 yaşındaki yatırımcının daha önce gayrimenkul sektörüne yatırım yapması dikkat çekti.

Manchester United taraftarı milyarder Sir Jim Ratcliffe'ın da United için teklif vermesi beklenirken, satış sürecinde kısa sürede net adımların atılacağı tahmin ediliyor.