Jurgen Klopp, Liverpool'un Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ı transfer etme ihtimalinin dahi olmadığını söyledi.

Norveçli oyuncunun, yaz transfer döneminde başka bir yere transfer olmasının muhtemel göründüğü için Haaland'ın geleceği şu anda çok fazla tartışma konusu.

Ancak Klopp, toplamda 350 milyon euro civarında bir bedelle serbest oyuncu statüsünde olacak golcüyü satın alma maliyetinin, Kırmızıların fiyat aralığının dışında olduğunu açıkça belirtti.

Haaland için konuşulan rakamların çok çılgın olduğunu söyleyen Alman menajer, yıldız golcüyle hiçbir şey yapmak istemediğini vurguladı.

Ne söylendi?

Dortmund’un eski patronu SportBild'e verdiği demeçte şu şekilde konuştu:

“Bu konuda kesinlikle bir adım atmayacağız.

“Konuşulan rakamlar çok çılgın. Bu tür maaş standartlarıyla hiçbir ilgimiz yok.

“Üstelik bu konuda bir şansımız olduğunu da kesinlikle düşünmüyorum.

"Dürüst olmak gerekirse, Haaland'la hiçbir şey yapmak istemiyorum, çünkü bu hiç eğlenceli olmaz."

Haaland'ın maliyeti ne kadar olacak?

GOAL, Haaland'ın sözleşmesinde 75 milyon euro’ya serbest kalma maddesi bulunmadığını öğrendi, ancak oyuncunun BVB ile centilmenlik sözleşmesi var.

Dortmund sözlerini tutarsa, minimum 75 milyon euro’luk bir teklif, Norveçli oyuncuyla ilgilenen takımlarla görüşme yapmalarını sağlayacak.

Manchester City'nin 21 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalama yarışına liderlik ettiği düşünülüyor, ancak Real Madrid'in ilgisi bir teklif savaşına yol açarak fiyatı artırabilir.

Haaland, vergiden sonra yılda yaklaşık 25 milyon euro istiyor. Bu da brüt olarak yaklaşık 50 milyon euro anlamına geliyor.

Bu da demek oluyor ki Norveçli yıldız, yeni bir kulüple beş yıllık bir anlaşma imzalarsa, yeni takımı onun sadece maaşına 250 milyon euro vermeyi göze almak zorunda.

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