Erik ten Hag, Old Trafford'da menajerlik görevinin kendisine resmen teklif edilmesi halinde Manchester United'la bağlantıları olan bazı hocaları da yanına alacak.

Şu anda Ajax’ın menajeri olan Ten Hag, Kırmızı Şeytanların başına geçmek için United ile bir mülakat gerçekleştirdi.

Hollandalı patron, yapılan mülakatın ardından United’ın hoca adayları arasında ilk sırayı aldı ve şimdiden yolculuk hazırlıklarına başladı.

Ne konuşuluyor?

Paris Saint-Germain menajeri Mauricio Pochettino da United’ın hoca adayları içerisinde bulunuyor.

Ancak Ten Hag’ın, şu anda Arjantinli menajere göre daha avantajlı bir konumda.

Ten Haag’ın, bir sonraki sezon United'ın yeni hocası olması beklenirken Hollandalı hocanın kulübe gelirken Kırmızı Şeytanlarda forma giymiş efsane oyunculardan bazılarını da yanında getirmesi bekleniyor.

Böylece Hollandalı menajer, İngiltere’deki ilk zamanlarında pek de yabancılık çekmemiş olacak.

Times’ın haberine göre; Ten Hag daha önce United’da oynamış Robin van Persie, Jaap Stam ve Ruud van Nistelrooy'u yanında getireceği hocalar olarak seçti.

2012-2015 yılları arasında Manchester United’ın formasını giyen Van Persie ile Ten Hag aynı menajer tarafından temsil ediliyor.

Bu nedenle, Fenerbahçe'de forma giymiş olan Van Persie'nin yeniden United'da görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Ten Hag’ın yanında götürmek istediği bir diğer aday ise eski defans oyuncusu Stam. Şu anda işsiz olan Hollandalı eski futbolcunun, menajerliğe geri dönmek konusunda çekinceleri var.

Aktarılan bilgilerde, Stam’ın yeniden bir takımda görev yapmaya pek de sıcak bakmadığı bildiriliyor.

Birçok ünlü menajer United'ın listesinde

Ten Hag’dan sonra gelen hoca adayları ise Pochettino’nun yanı sıra Julen Lopetegui ve Luis Enrique.

Kırmızı Şeytanlar, yeni sezonda takımın başına güçlü bir figürün geçmesini isterken çok sayıda hocalarla görüşme gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Chelsea patronu Thomas Tuchel de artık United'ın hoca adayları arasındaki yerini aldı.

Kulüp, sezon bitiminden hemen sonra yeni teknik direktörünü göreve getirmeye hazırlanıyor.

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