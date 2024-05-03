Bu sezon 47 karşılaşmada 77 gol yiyen Manchester United çözümü dünyaca ünlü bir stoperde arayacak.

Erik ten Hag yönetiminde kötü bir sezon geçiren ve gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına hız veren Manchester United’ın savunma hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 47 karşılaşmada kalesinde 77 gol gören Kırmızı Şeytanlar’ın Chelsea ile sözleşmesi sona erecek Thiago Silva’yı istediği belirtildi.

Üçlü oynayan takımlar için ideal

United’ın 39 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusuna ilgisini değerlendiren Liverpool’un eski savunma oyuncusu Mark Lawrenson yaptığı açıklamada Silva’nın iyi bir seçenek olduğunu belirtirken, “Thiago Silva üçlü oynayan takımlar için hala çok iyi bir seçenek olabilir. Bence onunla ilgilenecek birçok Premier Lig takımı olacak. Yazın Old Trafford'a gidebileceğini düşünüyorum ve formda kaldığı sürece onun için iyi bir transfer olacağını biliyorsunuz çünkü çok iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra formda görünüyor ve topu geriden rahatça çıkarabiliyor ki bu da Manchester United'ın bu sezon orta saha oyuncularından alamadığı bir katkı” şeklinde konuştu.

15 yıldır Avrupa’da top koşturan Silva’nın Chelsea ile olan kontratının sona ermesinin ardından ülkesine dönme olasılığı da bulunsa da Brezilya basınından TNT Sports üç Premier Lig takımından teklif alan dünyaca ünlü savunmacının en azından bir yıl daha İngiltere’de kalabileceğini belirtti.