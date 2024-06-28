Yeni sezona iddialı bir takımla girmek isteyen Manchester Unitede iki yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti.

Paris Saint-Germain'in (PSG) orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, Manchester United'a her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Uruguaylı futbolcunun temsilcileri, Old Trafford'u 'ideal bir hedef' olarak görüyor.

Manchester United, bu yaz transfer döneminde takımın bel kemiğini güçlendirmeye odaklanıyor. Öncelikli hedefler arasında bir stoper, bir orta saha oyuncusu ve bir santrfor bulunuyor. Kulüp, bu transferler için bazı oyuncuları satmak zorunda. Mason Greenwood, Jadon Sancho ve Casemiro gibi isimlerin takımdan ayrılması bekleniyor.

Fransa'dan gelen bir haberde, PSG'nin Kırmızı Şeytanlar'dan gelen ilk teklifi reddettiği belirtilmişti. Ancak Uruguay'daki kaynaklara göre, Ugarte Manchester United'da oynamak istiyor ve temsilcileri bu transferin resmiyet kazanması için girişimleri sürdürüyor.

PSG’nin, Ugarte'nin transfer tekliflerini dinlemeye hazır olduğu ve teknik direktör Luis Enrique’nin onu takımda tutma önceliği olmadığı belirtiliyor. Ugarte’nin bu yaz PSG'den ayrılma ihtimalinin %90 olduğu ifade ediliyor.

Adım adım yaklaşıyor

Transfer haberleriyle dikkat çeken İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ugarte'nindurumu hakkında şunları söyledi:

"Manchester United ve PSG Manuel Ugarte ve diğer oyuncular hakkında görüşmeler yapıyor. Ugarte'nin bu yaz PSG'den ayrılma ihtimali var, bu yüzden ne olacağını göreceğiz. Şu anda başka isimler hakkında kesin bilgiye sahip değilim, bu yüzden şu an için spesifik isimler veremem. Bildiğim kadarıyla, Ugarte'nin Manchester United tarafından beğenildiğini söyleyebilirim. Henüz teklif gönderilmedi, ancak ilgi gerçek. İki kulüp arasındaki ilişki çok iyi, bu yüzden Ugarte ile ne olacağını ve başka oyuncuların da işin içine girip girmeyeceğini göreceğiz"

Zirkzee de bitiyor

Öte yandan Manchester United, bu yaz transfer döneminde Bologna forveti Joshua Zirkzee'yi de kadrosuna katmayı planlıyor.

Hollandalı futbolcunun sözleşmesinde 34 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi bulunuyor. İtalya'dan gelen haberlere göre, Manchester United bu transferi kısa süre içerisinde tamamlayacak.