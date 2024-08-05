Manchester United'ın Joan Martinez hamlesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi kızdırdı

Ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve yeni transfer ekibi, bu ayın sonunda transfer penceresi kapanmadan önce daha fazla anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışıyor. Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui ve Matthijs de Ligt, eski Arsenal'li genç oyuncu Chibo Obi-Martin'in kısa bir süre içerisinde Manchester United kadrosuna katılması bekleniyor.

Joan Martinez'e ilgi

İspanya'da yayınlanan bir habere göre United, geçtiğimiz yıl Real Madrid forması giyen Martinez ile ilgileniyor. 16 yaşındaki oyuncu henüz Real Madrid için üst düzey bir maça çıkmadı ancak U17 seviyesinde İspanya için 11 maça çıktı. Martinez bu ay sonunda 17 yaşına girecek ve haberde Real Madrid'in Premier Lig kulüplerinin ve özellikle de Manchester United'ın artan ilgisinden rahatsız olduğu belirtildi.

Ancelotti'nin tepkisi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Martinez'i elinde tutmaya kararlı ancak İspanyol takımının bunun için İngilizlerle sert bir rekabete girmesi gerekebilir.

Ancelotti geçtiğimiz günlerde genç oyuncuyu takımda tutmak istediğini ifade ederken, "Joan Martínez'i kaybetme ihtimali beni kızdırdı. Real Madrid'in geleceği için kilit bir parça olduğuna inanıyorum ve savaşmadan gitmesine izin vermeye hazır değilim. Manchester United'dan gelen teklife rağmen Joan'ın Madrid'de kalıp idolü Sergio Ramos'un izinden gitmeye meyilli olduğunu görüyorum. Joan birçok kez hayalinin Real Madrid'de başarılı olmak olduğunu açıkça ifade etti ve İngiltere'den gelen teklif cazip olsa da genç stoper Bernabeu'da kendini geliştirme ve en iyilerden bir şeyler öğrenme fırsatı bulacağının farkında" demişti.

Man Utd'da stoper sorunu

Martinez'in transferi resmiyet kazanırsa, ayağından sakatlanan Yoro'nun üç ay sahalardan uzak kalmasının ardından Manchester United'ın stoperdeki sorunları biraz olsun hafifleyecek. United Cumartesi günü Liverpool'a 3-0 yenilirken Jonny Evans ve Victor Lindelof bu maçta zorunlu olarak, Harry Maguire ise önlem olarak oyundan çıkarıldı. Maç sonrası konuşan Ten Hag, "Neler olup bittiğini görmek zorundayız. Jonny Evans'ı hasta olduğu için devre arasında oyundan almak zorunda kaldık. Victor Lindelof bir önlemdi. Yani evet, bazı sakatlıklar var ama ne kadar kötü olacağını görmemiz gerekiyor" demişti.