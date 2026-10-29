Birçok büyük Avrupa kulübü, IFK Göteborg'un 17 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Oliver Mansson'ı takip etmek için yarışıyor. İsveç Ligi'ndeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bir gün Barcelona'ya transfer olma arzusunu açıkladı.

İsveç gazetesi "Aftonbladet"e göre, Manchester United, Roma, Freiburg, Leicester City ve Watford, Göteborg'un Djurgården ile 1-1 berabere biten maçında Mansson'ı takip etmek için gözlemciler gönderdi. Oyuncu da bir kez daha İskandinav futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olduğunu kanıtladı.

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Mansson, İsveç gazetesine şunları söyledi: "Bu kulüplerin burada olması çok keyifli. Eğer beni izlemeye geldilerse, bu demek oluyor ki işleri doğru yapıyorum, ama ben şu ana odaklanıyorum."

Birçok kulübün hizmetlerine ilgi göstermesine rağmen, genç oyuncu Barcelona'ya olan tercihini saklamıyor. Daha önce bir röportajda şöyle demişti: "Benim için her zaman Barcelona oldu."

Mansson, Katalan kulübünün ailesinin de favori takımı olduğunu belirtti ve Barcelona'dan bir çağrı almayı bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruya gülerek şu yanıtı verdi: "Evet, kesinlikle."

Oyuncunun potansiyeli öyle büyük görünüyor ki Göteborg yönetimi, ayrılması halinde kulübün rekor bir maddi karşılık elde edebileceğini öngörüyor.

Rapora göre, İsveç kulübünün sportif sorumlusu Jesper Jansson, olası transferin bedelinin yaklaşık 9 milyon euroyu aşabileceğini düşünüyor. Bu, Brighton'ın 2024'te Malick Yalcouye'yi transfer etmek için ödediği bedel. Bununla birlikte, oyuncuyu kadrosuna katmak için şu ana kadar herhangi bir resmi teklif gelmedi.

En dikkat çekici 60 yetenek

Mansson ayrıca uluslararası alanda da takdir topladı; İngiliz gazetesi "The Guardian", 2009 doğumlu oyuncuyu dünyadaki en dikkat çekici 60 genç yeteneği içeren bir listeye dahil etti.

İsveçli oyuncu; savunma eksen ya da savunmacı orta saha mevkisinde oynayabilme becerisinin yanı sıra taktiksel zekâsı, pas kalitesi ve oyunu iyi okumasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca yaşının küçüklüğüne rağmen kişiliği ve sorumluluk üstlenebilme kapasitesiyle de öne çıkıyor.

Mansson, Mart 2026'da Göteborg'un ilk takımına yükseldi ve kulüple 2028 yılına kadar sözleşmeli.

Oyuncuya olan ilginin artmasına rağmen, İsveç'te yayımlanan bilgilere göre Barcelona şimdiye kadar kendisini takip etmek için gözlemci gönderen kulüpler arasında yer almıyor. Ancak Mansson'ın arzusu belli; gelecekte Katalan kulübüne transfer olmayı umuyor.