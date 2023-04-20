Uzun süre Manchester United forması giyen oyuncu şimdilerde maddi açıdan zor günler geçiyor.

Manchester United’ın ve İngiltere Milli Takımı’nın eski savunma oyuncusu Wes Brown, resmen iflas etti. The Mirror’da yer alan habere göre dünyaca ünlü eski futbolcunun iflası12 Nisan’da mahkeme tarafından onaylandı. Manchester United’da dönemde haftada 50 bin sterlin kazanan Kırmızı Şeytanlar’da beş Premier Lig ve iki Şampiyonlar Ligi kazanmıştı.

Premier Lig’de geçen 19 yılın ardından kariyerinin son bölümünü Hindistan’da geçiren Wes Brown, 2018 yılında kariyerini noktaladıktan sonra maddi açıdan zor günler geçirdi.

Sunderland'de de oynamıştı

Üç çocuğunun annesi Leanne’den geçtiğimiz yıl ayrılan eski futbolcu, 206’da 4.5 milyon sterlin olan malikanelerini 2,4 milyon sterlin karşılığında satışa sunacak kadar zor durumda kaldı.

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra bir başka köklü İngiliz kulübü Sunderland’ın formasını giyen Wes Brown, burada da yılda yaklaşık 1 milyon sterlin kazanmıştı.

Yaşadığı sakatlıkların kariyerini sekteye uğrattığını belirten Brown, son döneminde de kötü bir performans sergilemediğini ancak hiçbir zaman sakatlanmadan önceki gibi olamadığı itirafında bulunmuştu.