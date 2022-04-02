Manchester United efsanesi Patrice Evra, Milli Takım tercihini Senegal yerine Fransa’dan yana kullanmasının nedenini açıkladı.

Evra, öncelikle Fransa’nın ortamında yetişen bir oyuncu olduğu için bu seçiminin son derece doğal olduğunu vurguluyor.

Çok yönlü eski savunmacı, Dakar'da doğduğu için Senegal Milli Takımı’nda oynama şansına da sahipti.

Aynı zamanda Yeşil Burun Adaları’nda da oynayabilirdi, çünkü annesinin doğduğu yer orasıydı ve babasının kökeni sayesinde Gine için de oynama fırsatı vardı.

Şu anda 40 yaşında olan eski oyuncu, Dünya Kupası da dahil olmak üzere birçok büyük turnuvada oynama seçeneğini kullanarak Fransa’yı tercih etti.

Ne söylendi?

Evra, Arise News'e verdiği demeçte, "Tüm futbolculara milli takımlarını dikkatlice seçmelerini söylüyorum.

"Senegal'de doğdum. Senegal veya Fransa için oynayabilirdim, bu konuyu ailemle konuştum.

"Fransa'da büyüdüm, Fransa için oynamak benim seçimimdi, çünkü büyük oyuncularla oynamayı düşünüyordum ve politik bir karar verdim.

"Fransa ile kazandığınızda söylediğiniz gibi, bir Fransız oyuncusu oluyorsunuz.

"Yani kazandığınızda Fransız, kaybettiğinizde Senegalli oluyorsunuz.

“Ancak, kaybettiğinizde Senegal pasaportunuz hatırlanıyor. Bu yüzden karar verirken tüm bunlara gerçekten dikkat etmelisiniz” dedi.

Eski savunma oyuncusu, bir satranç girişimine destek göstermek için Nijerya'nın Lagos kentini ziyaret etti.

20 yıllık futbol kariyeri boyunca Evra; Manchester United, Juventus, Monaco, Nice ve Marsilya dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynadı.

Kariyeri boyunca beş Premier Lig şampiyonluğu, üç EFL Kupası ve Manchester United'daki kariyeri sırasında 2007-08 Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere toplamda 21 büyük kupa kazandı.

2014'te Juventus'a transfer olan Evra, art arda Serie A ve Coppa Italia'yı kazanarak kupa koleksiyonuna yenilerini ekledi.

Evra, 2004 yılının ağustos ayında başlayan Fransa Milli Takımı kariyerinde 81 kez forma giydi.

Daha fazlası için:

Manchester City menajer Pep Guardiola, Ajax patronu hakkında konuştu: "Eğer Erik ten Hag'ın %100 başarılı olacağını düşünseydim, Manchester United'ı arar ve onu almaları gerektiğini söylerdim"