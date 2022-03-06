Roy Keane, Manchester United'ın Manchester City'ye karşı derbi mağlubiyetinde takımın ‘vazgeçtiğini’ iddia ederken, eski takım arkadaşı Gary Neville ise Kırmızı Şeytanların 4-1'lik yenilgisini 'rezalet' olarak nitelendirdi.

United, sezonun ikinci yarısındaki sert çekişmelerinden birinde ezeli rakibi tarafından küçük düşürüldü ve Ralf Rangnick'in ekibi Pep Guardiola’ya karşı ezildi.

Jadon Sancho'nun Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda attığı tek gol, birkaç kilit yıldızın yine en büyük sahnede küçüldüğü bir başka ağır United gösterisiydi.

Ve maç sonrası, Keane'nin United’ın durumunu açıklamak için sadece birkaç kelimesi vardı.

Ne söylendi?

United’ın eski orta saha oyuncusu Sky Sports'a verdiği demeçte, "United hakkında söyleyebileceğiniz en kötü şey, pes etmeleridir.

“Herhangi bir oyunda pes ederseniz, gerçekten bu kabul edilemez. Üst düzey sporun güzelliği, saklanacak bir yerin olmamasıdır. Her şey ortadadır.

"Bugün United'ın tüm eksikliklerini gördük. City ikinci yarıda çok iyiydi, ama futbol maçlarını bu şekilde kaybedemezsiniz.

“Performans göstermeyen ve koşmayan oyuncular var. Koşmayı bıraktılar ve pes ettiler. Bunu anlamıyorum.

"Menajer taktikleri konusunda eleştirilebilir, ancak United için oynarken oyuncuların geriye dönmemesi asla kabul edilemez.

“Maça resmen havlu attılar. Bu utanç verici bir mağlubiyet.”

"Soyunma odasını kim yönetiyor?"

Keane ekledi: "O soyunma odasını kim yönetiyor? Bu adamlar, 'Nasıl görünüyorum? Saçım nasıl görünüyor? Ayakkabılarım güzel mi?' Konusuna daha fazla önem veriyorlar.

“Eğer United için oynuyorsanız egonuzu kapının dışında bırakmak zorundasınız.”

"United taraftarı aptal değil. Takımlarını izliyorlar ve savaşmadıklarını görüyorlar. Bunun bir mazereti yok.

"Önümüzdeki birkaç gün içinde bazı açıklamalar olacak, fakat bunların hiçbiri umurumda değil.

“Maç sonunda söylenenlerin bir önemi yok. Asıl kıymetli olan sahada ne yaptığındır.”

"Rezalet bir oyun vardı"

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde United, son birkaç sezonda tipik olarak City maçlarında üstün olan taraftı.

Ancak, Rangnick ilk derbisinde takımının ezici bir yenilgi almasını önleyemedi.

Neville, Guardiola'nın takımını överken United’ın performansının ise kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

"Son 25 dakikada, rezalet bir oyun vardı. Maçın sonunda Manchester United tamamen pes etti."

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