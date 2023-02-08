PSG’nin Katarlı sahibi Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani, İngiliz devini satın almak için çalışmalara başladı.

Premier Lig’de bir yandan eski günlerine dönmek isteyen bir yandan da lider Arsenal’i takibini sürdüren Manchester United’ın satış sürecine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

The Guardian’da yer alan haberde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani’nin kulübü satın almakla yakından ilgilendiği ve gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi kuralı zorluyor

2011’den bu yana PSG’nin sahibi olan Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani’nin kulübe yönelik diğer tüm tekliflerden daha büyük bir teklif sunması beklenirken, 6 milyar sterlinlik beklentiye 4,5 milyar sterlinlik sunacağı tahmin ediliyor. Öte yandan UEFA’nın bir yatırımcının Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden birden fazla kulübe sahip olmasını zorlaştıran mevcut kurallarının Manchester United’ı satın almak isteyen emirin başını ağrıtacak gibi görünüyor.

İngiltere’nin en zengin insanlarından biri olan 70 yaşındaki Sir Jim Ratcliffe de geçtiğimiz günlerde Kırmızı Şeytanlar’ı satın almakla ilgilendiğini açık bir şekilde ortaya koymuştu.

Erik ten Hat yönetiminde yoluna dört kulvarda devam eden Manchester United, Premier Lig’de oynadığı 21 maç sonunda topladığı 42 puanla üçüncü sırada yer alıyor.