El değiştirmeye hazırlanan İngiliz ekibinin en ciddi talibi Katarlı Jassim bin Hamad Al Thani oldu.

Glazer ailesi tarafından satışa çıkartılan Premier Lig devi Manchester United’ın en ciddi alıcısı konumundaki Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani liderliğindeki Katarlı grup, son teklifini 5 milyar sterline kadar çıkartmaya hazırlanıyor. İngiliz basınından The Times’ta yer alan habere göre Şeyh Jassim kulübün mevcut tüm borç yükünü sıfırlama sözünü de verdi.

Öte yandan Katarlı yatırım grubunun en önemli rakibi olarak görünen Sir Jim Ratcliffe’in sahibi olduğu INEOS grubu ise hisselerin en fazla yüzde 65’ini alabileceğini bildirdi.

Kontrol Glazer ailesinde kalabilir

Dünyaca ünlü petrokimya firması Glazer ailesine daha küçük bir hisse teklifinde bulunurken, bu teklifin kabul edilmesi halinde Manchester United’ın kontrolü Glazer ailesinin elinde kalacak.

The Guardian’da yer alan haberde ise ailenin kulübü elden çıkartmak için 6 milyar sterlin talep ettiği belirtilmişti. Bu talebin gerçekleşmemesi halinde nispeten daha küçük bir hisseti ABD’li özel sermaye şirketlerine satmayı planlayan Manchester United’ın sahipleri, bu nedenle taraftarlardan tepki görmüştü.

Ailenin yönetiminden memun olmayan çok sayıda Manchester United taraftarı Aston Villa maçı öncesinde Old Trafford’un önünde protestolarda bulunmuştu.