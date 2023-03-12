Tottenham ile sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Kane, Manchester United'ın radarına girdi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Wout Weghorst'u kadrosuna katan Manchester United, Tottenham'ın İngiliz yıldızı Harry Kane'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre önceliğini Kane olarak belirleyen Manchester United bu transferi gelecek sezona yönelik bir şampiyonluk hamlesi olarak görüyor.

Premier Lig tarihinin en golcülerinden

Tottenham ile olan kontratı 2024 yazında bitecek olan Harry Kane takımıyla olan kontratını henüz yenilemedi. İsmi sıklıkla Alman devi Bayern Münih ile de anılan Kane, daha önce Manchester City kadrosuna katılmaya çok yaklaşmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon şu ana dek 27 maçta 20 gol atan yıldız oyuncu, geleceğine ilişkin bir açıklamada ise bulunmadı.

Premier Lig tarihinin en golcü oyuncularından biri olan Harry Kane, ligde şu ana dek 203 kez gol sevinci yaşadı. İngiltere Milli Takımı'nın da en önemli gol umudu olan Kane, Arsenal altyapısında yetişmiş ve sonrasında Tottenham'ın altyapısına transfer olarak, kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkmayı başarmıştı.