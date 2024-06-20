Yeni sezona güçlü bir savunma hattıyla girmek isteyen Manchester United, Everton ile masaya otursa da istediğini alamadı.

Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu sekizinci sırada tamamlayan ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Manchester United’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gündeme gelen son isim Everton’ın savunma oyuncusu Jarrad Branthwaite oldu. Everton’ın başarılı savunmacı için 90 milyon dolar istemesi üzerine geri adım atan United, şimdilik beklemeye geçti.



Kırmızı Şeytanlar’ın geçtiğimiz hafta 44 milyon dolar teklif ettiği Branthwaite için gelen bu teklifi kısa süre içerisinde geri çeviren Everton oyuncusunu ucuza bırakmak istemiyor.

Todibo'ya UEFA engeli

ESPN’de yer alan habere göre 21 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 90 milyon dolar talep eden Everton’ın bu talebi üzerine geri adım atan Manchester United alternatiflere yöneldi.

United bu yaz Nice'in stoperi Jean-Clair Todibo'yu da hedeflemişti ve Ligue 1 ekibiyle anlaşmak istiyordu. Ancak Fransız ekibinin de Sir Jim Ratcliffe ve INEOS'a ait olması nedeniyle, aynı sahiplik altındaki kulüpler arasındaki transferlerle ilgili kurallar nedeniyle bu anlaşmanın UEFA tarafından engellenme ihtimali Manchester United’ı farklı arayışlara itmişti.