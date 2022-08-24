Kırmızı Şeytanlar'ın eski oyuncusu, Portekizli yıldızın tavırlarından rahatsız...

Paul Ince, Ronaldo'nun son eylemlerinin United takımının geri kalanının dikkatini dağıttığına inanıyor. Ayrıca, önceki United takım arkadaşlarının böyle bir davranışı kabul etmeyeceklerini iddia ediyor.

Ne söylendi?

United'ın eski oyuncularından Ince, BoyleSports Premier Lig'e şu demeci verdi:

"Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmalı. Ben, Roy Keane ve Steve Bruce gibi oyuncularla oynarken United soyunma odasında olsaydı, ona katlanmazdık.

"Bize karşı böyle davranamazdı.

"Onu, ilk 11'in dışında (Liverpool'a karşı) bırakmak çok önemliydi, çünkü bu durum, insanlara Ronaldo'suz bir hayatın olabileceğini gösterdi.

"Ronaldo, United'daki herkesin dikkatini dağıttı. Lionel Messi'nin, onun gibi davrandığını göremezsiniz.

"O, asla böyle bir şey yapmaz."

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Ronaldo, yaz başında Old Trafford'dan ayrılmak istedi ve pazartesi gecesi Liverpool'u yenen takımın dışında kaldı.

Portekizli yıldız, kısa süre önce çok yakın bir zamanda röportaj vereceğini ve her şeyi açıklayacağını belirtti.

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United için sırada ne var?

Kırmızı Şeytanlar, bir sonraki maçını Southampton'a karşı deplasmanda oynayacak.

Ronaldo'nun, Liverpool maçında alınan galibiyetin ardından bu maça ilk on birde başlaması beklenmiyor.

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