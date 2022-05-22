Manchester United'ın eski bek oyuncusu Patrice Evra, Manchester City patronunun Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'ni yalnızca Lionel Messi'ye sahip olduğu için kazandığını öne sürerek Pep Guardiola ile laf dalaşını sürdürdü.

Avrupa kulüp futbolunun en büyük kupasını, Bayern Münih ve Manchester City’de kazanamayan İspanyol menajer için hayat, bu anlamda zor olmaya devam ediyor.

Evra, daha önce Guardiola'nın takımlarındaki büyük kişilikleri sevmediğini ve işlerin zora girdiği anda futbolcuların sorumluluk almakta zorlandıklarını vurgulamıştı.

Evra, Guardiola hakkında ne dedi?

Guardiola daha önce Evra'ya, Fransız eski oyuncunun Manchester United’da görev almak için bu tür açıklamalar yaptığını öne sürerek onun karakterden yoksun olduğunu söylemişti.

İspanyol menajere yanıt veren Evra, MEN Sport'a şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse onu anlamadım. Medyayı çok fazla izlemiyorum.

“Bir arkadaşım Guardiola’nın, 'Belki Patrice Evra United’da bir iş istiyor. Barcelona ile onları mahvettik’ dediğini gönderdi.

"Şu anda, Amazon Prime için çalışıyordum ve orada yaptığım açıklamada, Guardiola’nın menajerliği altında oynamak, kişiliğiniz olduğunda, egonuz olduğunda zor olmalı dedim.

"Onunla oynayan oyunculardan bahsediyorum ve her zaman onun bir sorun olduğunu söylüyorlar.

“Söylediklerim güzeldi ve şimdi gidip konuşmak istersem yine konuşurum. Onu seven bir City oyuncusu göremiyorum.

"O bir dahi, ama insan olarak onu şahsen tanımıyorum. Patrice Evra'ya cevap verecek zamanı olmasına bile şaşırdım, emekli bir oyuncuyum, işimi yapıyorum.

“Biraz şaşırdım ama ben, ben her zaman mutluyum, kalbimde nefret yok ama insanlar bana şaka yapmak istediğinde buna kesinlikle hazır olurum.

"Guardiola; Xavi, Iniesta ve Lionel Messi olmasaydı, Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdı.

“Elbette, City Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir. Ancak, onlara sahip olmadığı için uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor."

Bu açıklamaların ardından, iki futbol insanı arasındaki tartışma hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor.

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