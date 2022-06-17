Portekizli menajerle gergin bir ilişkiye sahip olan Fransız yıldız, ilk kez bu kadar net konuştu.

Paul Pogba, Manchester United’ın eski menajeri Jose Mourinho ile ilişkisinin nasıl bozulduğunu açıkladı.

Fransız yıldız, bir rehabilitasyon programı için Miami'ye gittiği sırada Portekizli teknik direktörün kendisini sorgulamasının ardından aralarının açıldığını belirtiyor.

2018'de ülkesiyle Dünya Kupası zaferi yaşayan orta saha oyuncusu, 2016 yılının yazında Old Trafford'a transfer olmuştu.

Pogba, Mourinho'nun Kırmızı Şeytanlar’ın başında olduğu dönemde tecrübeli hocayla birlikte ilk sezonunda üç kupa kaldırmayı başardı.

Ancak United, 2018 yılının aralık ayında yeni bir menajer aradığında takımdaki bazı ipler kopma noktasına gelmişti.

Pogba ve Mourinho neden United’dan neden ayrıldı?

Yeni Amazon Prime belgeselinde konuşan Pogba, Mourinho'nun gazabına uğramaya başladığı andan itibaren şunları söyledi:

“Sakatlığım vardı. Miami'ye rehabilitasyon için gideceğimi söyledim.

“Bir paparazzi Zulay [Pogba'nın karısı] ve benim fotoğrafımı çekti. Jose, resmi Mino'ya [Raiola] gönderdi.

“O, bundan hiç hoşlanmadığını söyleyerek ‘Biz çalışırken o tatil yapıyor’ dedi.

“Mourinho’ya, ‘Sen şaka mısın?' Sakatlandım. Burada günde üç kez antrenman yapıyorum.

“Kim olduğumu düşünüyorsun? Dedim.

“Teknik direktörümle aramda bir sorun olması benim için çok yeniydi.”

Mourinho ve Pogba'ya ne oldu?

Pogba, 2017 yılının eylül ayında 12 maç boyunca geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kaldı.

Bu sakatlığın ardından, Manchester United’a geri döndüğünde ciddi bir kondisyon sorunu oldu.

Mourinho, Pogba ile olan çalışma ilişkisi hakkında sık sık sorulan sorularla, iki buçuk yıl görev yaptığı takımdan ayrıldı.

İkilinin, antrenman sahasında tartıştığı görüntüler de daha sonra ortaya çıktı.

United, Mourinho'nun ayrılmasından bu yana çok az ilerleme kaydetti, Ole Gunnar Solskjaer ve Ralf Rangnick eski zaferleri yeniden yakalayamadı.

Erik ten Hag şimdi 2022-23 arasında Premier Lig ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor.

GOAL, 29 yaşındaki Pogba’nın ise şu anda bonservissiz olarak Juventus’a transfer olacağını doğruluyor.

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