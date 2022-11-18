Manchester United efsanesi Wayne Rooney: "Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'dan daha iyi"

Wayne Rooney, Lionel Messi'yi en büyük futbolcu olarak selamladı ve Katar'da favori takımını Arjantin olarak seçti.

İngiliz eski millî futbolcu Wayne Rooney, artık tek kişilik bir takım olmadığına inandığı Arjantin'i, Brezilya karşısında Dünya Kupası'nın favorisi olarak görüyor.

Rooney ayrıca 2021'de finalde Brezilya'yı mağlup edip Copa America'yı kazanan Arjantin'in öz güvenini artırdığını ve oyuncuların üzerindeki baskının hafiflediğini de iddia ediyor.

Ne söylendi?

The Times'a konuşan Rooney, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Benim için favori Arjantin. 2018'den farklı olarak, Lionel Messi'nin etrafında Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul ve tabii ki Ángel Di María gibi çok sayıda iyi ve sağlam oyuncu var.

"Ayrıca geçen yıl Copa America'yı kazanmak onlara güven verdi ve takımın üzerindeki baskıyı azalttı. Bu iklim, onlara oldukça uygun."

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Rooney ayrıca Messi'nin tarihin en iyi oyuncusu olduğunu, Diego Maradona'dan bile daha iyi olduğunu iddia etti.

Manchester United'dan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu ise sadece golcü olmakla sınırladı.

"Herkesin Messi ve Ronaldo hakkında farklı görüşleri var ama defalarca Messi'nin en iyisi olduğunu söyledim. Benzer bir oyuncu olan Diego Maradona'nın da birçok videosunu izledim ama Messi daha iyi.

"O her şeye sahip bir oyuncu."

Arjantin'i ne bekliyor?

Messi ve arkadaşları, 22 Kasım'da Suudi Arabistan'a karşı oynayacağı maç ile 2022 Dünya Kupası'na başlayacak.