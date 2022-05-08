Rio Ferdinand, United’ın geçici patronunun kulübün transfer politikasındaki hayal kırıklığını alenen dile getirmesinin ardından Ralf Rangnick'i eleştirdi.

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Rangnick, Kırmızı Şeytanlar’ın yönetim kurulundan ocak ayındaki transfer döneminde bir forvet istediğini, ancak bunun gerçekleşmediğini açıkladı.

Alman hoca, Juventus ile sözleşme imzalayan Dusan Vlahovic, Liverpool’a transfer olan Luis Diaz ve Manchester City’nin anlaştığı forveti Julian Alvarez’i United’a dahil etmek istediğinden bahsetti.

Kulübün efsane ismi Ferdinand ise bu tür konuşmaların gizli kalması gerektiğini düşünüyor.

Ferdinand, Rangnick hakkında ne dedi?

Rangnick'in yorumları sorulduğunda Ferdinand, FIVE podcast'ine şunları söyledi: "Menajerin konuştuğunu duyduğumda, 'Kulübün kirli çamaşırlarını halka açıyor' diye düşündüm.

“O, kulüp içinde tutulması gereken ayrıntılardan bahsediyor. Eğer bunun hakkında konuşacaksan, kulüple olan bağlarını kopardıktan sonra yapmalısın.

“Güzel. Bunu anlıyorum, ama sen hala orada çalışıyorsun. Bu nedenle bunun doğru olduğunu düşünmüyorum.

"Bu onun biraz kırgın olduğunu gösteriyor ve sorumluluğu kendisinden atmak istiyor. Evet, elbette hayal kırıklığına uğradınız, ancak bu tür şeyleri kendi aranızda konuşup düzeltmek daha iyi olur.

“Şu anda, United hocasıyken bunu yapmanın hiç kimseye bir faydası yok."

Ferdinand, Lingard'ın kardeşinin yorumları hakkında da konuştu

Rangnick ayrıca, öfkeli bir mesaj yayımlayan Jesse Lingard'ın erkek kardeşine bazı eleştiriler yaptı.

Sezon başında sözleşmesi biten ve kulüpten ayrılması beklenen İngiliz forvet, pazartesi günü United'ın Brentford'a karşı oynadığı sezonun son maçında yedek kulübesinde kaldı.

Rangnick daha sonra Lingard'ı oynatmama düşüncesini açıkladı, ancak Ferdinand bunun kimseye bir fayda sağlamadığını düşünüyor.

Ferdinand, "Bu durumda her şeyin yanlış olduğunu düşünüyorum" diye ekledi. "Jesse'nin erkek kardeşi doğru konuşmadı. Ralf'ın ve kulübün de öyle düşündüğünü sanmıyorum.

“Bunların hepsi benim için kötü şeyler ve ben de bunu hiç beğenmedim. Çamaşırlarımızın halkın gözü önünde bu şekilde yıkanmasını sevmiyorum. Daha önce yapılmış bir şey değil.

"Oradayken kulübün armasına saygı duymalısın, futbol kulübünün tarihine ve senden önceki insanlara saygı duymalısın. Jesse için de talihsizlik, çünkü o bir şey söylemiyor.

"Kardeşi ve Ralf Rangnick arasındaki olayın arasında kaldı. Biri bu tür şeylere bir son vermeli, çünkü bu doğru değil.

“Bunu sadece Jesse'nin kardeşi yapmadı. Boş yere konuşan başka insanlar da oldu."

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