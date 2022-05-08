Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Trabzonspor’dan bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Jose Sosa, 18 yıl aşk yaşadığı müzisyen Carolina Alurralde ile ilişkisini noktalamıştı.

Ayrılık dönemlerinde hem Sosa hem de Carolina sıkıntılı dönemler geçirmişti ve özellikle Arjantinli futbolcunun performansında bir düşüş olduğu gözlemlenmişti.

Jose Sosa’nın Trabzonspor’da oynadığı dönemde çok mutlu olduğunu belirten Carolina, Trabzon şehrini ve kültürünü sevdiğini vurguladı.

Carolina, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı ve her zaman kalbinde olduğunu söylerken Trabzon'da bir konser vermeyi de düşünüyor.

Ne söylendi?

Fotomaç’a konuşan Carolina Alurralde şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon adına çok mutluyum! Şehri, insanını, yemeklerini, kültürünü ve fanatizmlerini seviyorum.

“Her zaman kalbimdeler. Yakında Trabzon'a konser vermeye geleceğim."

Fenerbahçe’yi sildi

Sosa'nın Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Bordo-Mavili formayla paylaşımlar yapan Carolina, Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekiyordu.

Aynı zamanda şarkıcılık yapan Carolina, Sosa ile ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.

Carolina, Trabzonspor'u ise takip etmeye devam ediyor. Sosyal medya profiline 'Yenge' yazan ünlü şarkıcı, Trabzonsporlu taraftarların ona taktığı lakabı unutamıyor.

Carolina Alurralde’nin Jose Sosa’dan iki de çocuğu bulunuyor.

18 yıllık ilişkilerinin sona ermesinin arından, ülkesine dönen Carolina o dönemlerde ayrılığın ardından sıkıntılı dönemler geçirmiş ve her şeyden uzak kalmıştı.

"Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok.”

Trabzon’da çok sevildi

Jose Sosa'nın Trabzonspor'da oynadığı yıllarda Carolina Alurralde, Trabzon halkı ve Trabzonsporluların büyük bir ilgisini görmüştü.

Carolina, Trabzon'da horon öğrenmiş ve taraftarın kendisine 'yenge' diyerek seslenmesini vücuduna dövme yaptırmıştı.

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