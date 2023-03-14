Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'dan Liverpool'a: "Küçük kulüp!"

Rio Ferdinand, Anfield'da Manchester United'ı 7-0 mağlup ettikten sonra Liverpool'un kutlamalarını eleştirdi ve 'küçük kulüp' yakıştırması yaptı.

NE OLDU? Liverpool, 5 Mart'ta ezeli rakibine karşı Anfield'da büyük bir yenilgi tattırdı ve Erik ten Hag'ın öğrencilerini alt üst etti. Jürgen Klopp ve Liverpool oyuncuları maçın ardından zaferi çılgınca kutlarken kulüp efsaneleri Graeme Souness ve Jamie Carragher, Sky Sports stüdyosunda United efsaneleri Roy Keane ve Gary Neville'ın yanında maçı anlatırken keyiflerini sergilemekte çekinmediler. Ferdinand, Anfield'daki maç sonrası görüntülerden etkilenmedi ve Liverpool'un galibiyete verdiği tepkide çok ileri gittiğini öne sürdü.

NE SÖYLENDİ? Eski United defans oyuncusu, YouTube kanalı FIVE'da konuyla ilgili şunları söyledi: "Man United'ı yendiğinizde çığlık atmak ve kutlamak, bir küçük kulüp zihniyeti. Bu durum, 'Biz küçük bir kulübüz' diye bağırıyor."

Ferdinand, Souness ve Carragher'ın davranışlarıyla ilgili ise şu yorumu yaptı: "Souness ve Carragher'ın kutlama şekli, Roy Keane ve Gary Neville'ı kışkırtmaya çalışmaları... Kendilerinden utanmalılar."

DAHA BÜYÜK RESİM: Liverpool, United'a karşı aldığı tarihi galibiyetin ardından Bournemouth'a deplasmanda 1-0 kaybetti ve şu anda Premier Lig'de 26 maçta 42 puanla altıncı sırada yer alıyor. Kırmızılar, dördüncü sıradaki Tottenham'ın altı puan gerisinde bulunuyor. United ise Liverpool'un sekiz puan önünde.

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MANCHESTER UNITED VE LIVERPOOL'U NE BEKLİYOR? Kırmızı Şeytanlar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında perşembe günü Real Betis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Liverpool ise Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında, ilk maçta 5-2 yenildiği Real Madrid'e konuk olacak.