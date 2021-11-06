Manchester United efsanesi Rio Ferdinand: Cristiano Ronaldo'yu eleştirmek ahmaklıktır

Manchester United'ın eski oyuncularından Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo'yu eleştirenleri 'ahmak' olarak nitelendiriyor ve Portekizli yıldızın, rakip savunmaya baskı yapmamasının bir sorun oluşturmayacağını iddia ediyor.

Portekizli süperstar, Old Trafford'a geri döndüğünden beri 11 müsabakada 9 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Ancak Kırmızı Şeytanlar, sezona oldukça istikrarsız başladı.

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun, Manchester United'daki eski takım arkadaşı Ferdinand ise Portekizli yıldızın hakkını veriyor. Ferdinand, Ronaldo'nun rakiplerini kovalamaması gerektiğini belirtirken bu konuda eleştiri almasını da son derece yersiz buluyor.

Ne söylendi?

Ronaldo'nun, rakip savunmaya baskı yapmadığı tekrar gündeme gelince Rio Ferdinand The Athletic'e şu açıklamaları yaptı: "Cristiano Ronaldo'yu bu konuda eleştirmek resmen ahmaklıktır. Joe Bloggs'tan bahsetmiyoruz; futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinden söz ediyoruz.

"Cristiano Ronaldo, koşması veya rakip futbolculara baskı yapması için alınmadı. Real Madrid de onu rakip savunmaya baskı yapması için almamıştı. Yani, Ronaldo'dan bunu mu bekliyorsunuz? Bu tartışma, bana hiç mantıklı gelmiyor.

"Robert Lewandowksi'nin ana özelliği pres yapması mı? Herkes Harry Kane'i, dünyanın en iyi 9 numarası olarak adlandırırken 'o inanılmaz pres yapıyor' mu diyor?

"Sergio Agüero, Premier Lig'in yıllarca en iyi 9 numarası oldu. İnsanlar, Agüero için 'inanılmaz bir şekilde baskı yapıyor' mu dedi? Lionel Messi pres yapıyor mu peki? O da yapmıyor."

Ferdinand, Ronaldo hakkında başka ne söyledi?

Rio Ferdinand; Ronaldo'nun 36 yaşında olmasına rağmen büyük bir etki yapmak için çok iyi bir çalışma adaptasyonuna sahip olduğunu da belirtti:

"Zor bir antrenman seansından sonra benim zamanımda, bara gider ve rahatlardık. Ancak Cristiano Ronaldo, o zamanlar bile bu tür bir kafada değildi.

"Beslenmesini hep doğru bir şekilde uyguladı. Sadece kendisini geliştirmek istedi. Böyle şeyler kulağa basit geliyor ama çok fazla özveri istiyor. Ronaldo şu anda, eskiye göre daha yoğun çalışıyor.

"Onunla oturduğunuzda küçük ayrıntıları düşündüğünü fark edebiliyorum çünkü kariyerinin son noktasında olduğunu biliyor. Bu yüzden, şimdi daha fazla düşünmesi gerekiyor.

"Kutsanmış olduğu fiziksel özelliklerinin dışında; muhtemelen bu onun en önemli özelliği. Cristiano'nun zihniyeti, diğer futbolcuların çok önünde.

"Şu ana kadar 11 maçta 9 gol atmasına rağmen, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının daha iyi olması gerektiğini düşünüyordur. Onun standartları çok yüksek.

"Onun yaptıkları çılgınca. Cristiano Ronaldo, oyun tarihinin en iyi futbolcularından birisi."

Rio Ferdinand sportif direktör olmak istiyor mu?

John Murtough'un, mart ayında kulüpte futbol direktörü olmasıyla Manchester United'da sportif direktörlük pozisyonunun eksiliği hakkında konuşmalar yapılmıştı. Ferdinand, sportif direktörlük için inanılmaz derecede uygun bir isim olduğunu vurguluyor.

Ferdinand, potansiyel olarak bir spor direktör olup olmayacağı sorulduğunda, "Belki bir gün doğru fırsat gelirse neden olmasın. Sanırım, bu konuda inanılmaz olurdum. ama net bir şey de söyleyemiyorum. İyi bir oyuncu olmanız, iyi bir menajer olacağınız anlamına gelmez.

"Teknik direktör olarak farklı özelliklere ihtiyacınız var. Etrafınızda iyi bir ekibin olması lazım ve iyi bir organizatör olmalısınız. İnsanları, iyi bir şekilde yönettiğinizden emin olmanız gerekiyor.

"Size atılan tüm verileri analiz etmek zorundasınız. Bir oyuncunun potansiyelini görmeli ve bu işe ciddi derecede zaman ayırmalısınız" ifadelerini kullandı.

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