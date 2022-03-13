Andy Robertson, Luis Diaz'ın İngilizce konuşamadığı ve onun söylediği hiçbir şeyi anlamadığı için Liverpool'da anında etki yaratabildiğini söyleyerek takım arkadaşına takıldı.

Diaz, ocak ayındaki transfer döneminde Porto'dan Anfield'a 65 milyon dolar karşılığında bir anlaşmayla geldi ve İngiltere'deki yeni çevresine hızla alıştı.

25 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un cumartesi günü Brighton'da 2-0'lık galibiyetinde önemli bir rol oynadı ve 1 gol kaydederek maçın yıldızlarından birisi oldu.

İyi bir performans sergileyen Diaz’a takım arkadaşı Robertson övgüler yağdırdı ve İskoç savunmacı, diğer defans oyuncularının onunla yüzleşmekten korktuğuna inanıyor.

Ne söylendi?

Diaz, henüz İngilizce konuşamamasına rağmen Liverpool’a harika bir şekilde uyum sağladı ve Robertson, dil engelinin aslında onun lehine olduğunu söylüyor.

Robertson BT Sport'a yaptığı açıklamada, takım arkadaşıyla ilgili sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Muhtemelen biraz bile İngilizce konuşamadığı ve beni anlamadığı için çok iyi oynuyor.

"Geldiğinden beri inanılmaz bir performans ortaya koydu ve takım için özel birisi olduğunu kanıtladı.

“Defans oyuncuları onunla karşılaşmak istemez ve insanların korktuğunu görebilirsiniz.

“O, müthiş bir yetenek ve böyle bir performans göstermesi beni şaşırtmıyor.

"Ocak ayında gelmek asla kolay değil ve bazen ayak uydurmak zor olabiliyor.

“Ancak, o bunu gerçekten hızlı bir şekilde yaptı ve umarım böyle devam eder.”

Diaz'ın Liverpool'daki parlak başlangıcı

Kolombiyalı futbolcunun Brighton'a karşı attığı gol, Liverpool formasıyla çıktığı on maçta ikinci golüydü.

Porto’nun eski yıldızı; Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino ve Diogo Jota'yla güçlü bir rekabet halinde.

Alman menajer Klopp, ona 6 maçta ilk 11’de görev verdi ve oyuncusuna olan güvenini gösterdi.

Liverpool taraftarları, çarşamba gecesi oynayacakları Arsenal karşılaşmasında onun Emirates Stadyumu’nda iyi bir performans göstermesini umacaklar.

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