United’ın iki efsane ismi Rio Ferdinand ve Roy Keane, Portekizli orta sahanın hücuma yaptığı katkıya dikkat çekti.

Manchester United’ın iki efsane oyuncusu Rio Ferdinand ve Roy Keane, Kırmızı Şeytanlar’ın Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes’i övdü. Fernandes’in takım arkadaşlarına gol pozisyonu yaratma konusunda sadece Lionel Messi’nin gerisinde olduğunu aktaran Ferdinand, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 49 maça 10’ar gol ve asist sığdıran yıldızdan övgüyle bahsetti.

Ne söylendi?

Manchester United’ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag’ın vazgeçemediği isimlerden biri olan Fernandes’in takım için önemine dikkat çeken Ferdinand, “Fernandes’in Manchester United’a katıldığı günden bu yana sahip olduğu istatistiklere göz atarsanız, sadece Messi’nin skor katkısı olarak onun üstünde olduğunu görürsünüz. Onun Messi seviyesinde olduğunu söylemiyorum. Bunu kimse söyleyemez ama istatistiklerde sadece Messi onun önünde” dedi.

Manchester United’ın efsane kaptanlarından Roy Keane de Fernandes’in takımın hücum gücüne yaptığı katkıya dikkat çekerken, “Biraz koşu yaptığınızda Fernandes’in attığı muhteşem bir pasla golle burun buruna geliyorsunuz. Ceza sahasına attığı topların kalitesi forvetler için adeta bir rüya gibi. Manchester United harika bir oyuncuya sahip” dedi.