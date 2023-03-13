Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadro kurmak isteyen Manchester United, Fransız yıldız için 90 milyon euro teklif edecek.

Yaz transfer döneminde kadrosunu Real Madrid’den Carlos Casemiro ile güçlendiren Real Madrid’in gelecek sezon için de bir başka Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga’yı transfer etmek istediği öne sürüldü. İspanyol basınından Nacional’de yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar bu transfer için 90 milyon euroyu gözden çıkardı.

Camavinga’ya Real Madrid’de kazandığı yıllık ücretin üç katını teklif etmeye hazırlanan Manchester United yönetimi bu transfer için teknik direktörü Erik ten Hag’dan da onay aldı.

Real Madrid 130 milyon istiyor

Öte yandan İspanyol ekibinin Camavinga’nın bonservis bedelini 130 milyon euro olarak belirlediği ve bu bedelin altındaki teklifleri geri çevireceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz yaz Casemiro’nun yerine Aurelien Tchouameni’yi transfer eden Real Madrid’in bu yaz da Dortmund’dan Jude Bellingham’ı transfer etmek istemesi Camavinga’yı ayrılığa iten nedenlerden biri olarak gösterildi. Toni Kroos ve Luka Modric gibi isimlerin arkasında kalan Camavinga, bu sezon ligde sadece 13 maça ilk 11’de çıkmıştı.