Manchester United, Dzeko'yu istiyor

Roma'nın 33 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, iddialara göre Manchester United'ın devre arası hedefleri arasına girdi.

Devre arası transfer dönemini yoğun geçirmesi beklenen , şimdiden çalışmalara başladı. Hedefteki isim ise Edin Dzeko.

2016-17 sezonu öncesi 'den 'ya transfer olan 33 yaşındaki Boşnak futbolcu, ESPN'in haberine göre Manchester United'ın radarına girdi. Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez'in ayrılmasının ardından santrfor transferi yapmayan Manchester United'ın, devre arasında bu mevkiye öncelik vereceği belirtildi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ise Mario Mandzukic transferinden vazgeçerek Dzeko'nun alınmasını istediği ifade edildi.

Roma formasıyla bu sezon 15 resmi karşılaşmada görev alan Dzeko, 6 kez ağları havalandırırken 2 de asist kaydetti.