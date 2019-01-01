Manchester United Dejan Kulusevski'nin peşinde

Parma'daki performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki İsveçli, Kırmızı Şeytanlar'ın radarına girdi

'nın 'ya kiraladığı Dejan Kulusevski, burada gösterdiği performansla dikkatleri toplamaya devam ediyor.

Gelecekte çok şey beklenen 19 yaşındaki İsveçli oyuncu 'da sarı lacivertli formayla düzenli şans buldukça Avrupa'nın dev kulüplerinin ona olan ilgisi de artıyor.

Corriere della Sera'nın haberine göre , Kulusevski'nin de forma giydiği Parma- maçına gözlemci yolladı.

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Roma'da kiralık olarak forma giyen United oyuncusu Chris Smalling'i de takip eden United'lı gözlemci, bir yandan İsveçli orta saha hakkında rapor hazırladı.

Habere göre, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ve da 20 milyon euro civarı tekliflerle dev kulüpler harekete geçmeden transferi tamamlamaya çalışacak.

Dejan Kulusevski, bu sezon Parma formasıyla görev aldığı 13 resmi maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti.