Manchester United Dejan Kulusevski'nin peşinde
Atalanta'nın Parma'ya kiraladığı Dejan Kulusevski, burada gösterdiği performansla dikkatleri toplamaya devam ediyor.
Gelecekte çok şey beklenen 19 yaşındaki İsveçli oyuncu Serie A'da sarı lacivertli formayla düzenli şans buldukça Avrupa'nın dev kulüplerinin ona olan ilgisi de artıyor.
Corriere della Sera'nın haberine göre Manchester United, Kulusevski'nin de forma giydiği Parma-Roma maçına gözlemci yolladı.
Roma'da kiralık olarak forma giyen United oyuncusu Chris Smalling'i de takip eden United'lı gözlemci, bir yandan İsveçli orta saha hakkında rapor hazırladı.
Habere göre, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ve Southampton da 20 milyon euro civarı tekliflerle dev kulüpler harekete geçmeden transferi tamamlamaya çalışacak.
Dejan Kulusevski, bu sezon Parma formasıyla görev aldığı 13 resmi maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti.