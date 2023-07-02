Kaleci transferine odaklanan Kırmızı Şeytanlar’ın hedefinde Inter’in Kamerunlu eldiveni var.

İspanyol kaleci David de Gea’nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından efsane isimle yeni sözleşme için henüz anlaşmaya varamayan Manchester United’ın Andre Onana ısrarı devam ediyor. Teknik direktör Erik ten Hag ile daha önce Ajax’ta birlikte çalışan Kamerunlu kaleciyi transfer etmek isteyen United, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Onana ile pazarlıklarını sürdürüyor.

İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’in kalesini koruyan Onana takımlarının geriden oyun kurmasına sıklıkla yardımcı olmasıyla öne çıkarken, topa sahip olan bir takım oluşturmak isteyen Manchester United için oldukça kritik bir isim olabileceğinin de sinyallerini veriyor.

Onana ne söyledi?

Futbolun son 20 yılda büyük bir değişim yaşadığını aktaran deneyimli kaleci, bu değişime ayak uydurma konusunda sorun yaşamadığını söyledi: