Manchester United'dan PSG'ye 95 milyon Dolar'lık transfer çalımı!

Premier Lig devi Manchester United, PSG ile arasındaki transfer yarışında mutlu sona ulaştı.

NE OLDU? The Athletic'e göre, Danimarkalı forvet Salı günü Manchester'a gidecek ve sözleşme imzalamadan önce tıbbi testlerini tamamlamak için Carrington'a geçecek.

Premier Lig deviyle sözleşmesini 12 ay daha uzatma seçeneğiyle beş yıllık bir anlaşma imzalayacak.

BÜYÜK RESİM: Hojlund, Atalanta'nın Cumartesi günü Bournemouth ile oynadığı hazırlık maçında kadro dışında bırakıldı ve bu, forvetin Serie A takımından ayrılacağını gösterdi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst, Old Trafford'da başarılı olamayınca United uzun süredir iyi bir 9 numara için mücadele ediyordu.

VE DAHA FAZLASI: Kylian Mbappe'nin geleceğine ilişkin belirsizlik Parc des Princes'te devam ederken, Paris Saint-Germain de Hojlund'u transfer etmeye hevesliydi.

Ancak bu transfer yarışında daha istekli olan Manchester United, Danimarkalı Haaland'ı yaklaşık 95 milyon Dolar'a kadrosuna katarak PSG'ye transfer çalımı da atmış oldu.

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SIRADA NE VAR? Hojlund, sağlık kontrolü ve önümüzdeki günlerde transfer prosedürlerini tamamlanmasının ardından United'ın yeni oyuncusu olarak takdim edilecek.