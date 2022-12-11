Kırmızı Şeytanlar'ın yaptığı paylaşım, Cristiano Ronaldo'dan dolayı tepkilere sebep oldu.

Arjantin'in 2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Hollanda'yı penaltılarda elemesinin ardından Manchester United'ın yaptığı paylaşım gündem oldu.

Premier Lig devi, takımın stoper oyuncusu Lisandro Martinez'i paylaşırken Lionel Messi'yi de kare içine aldı.

"Bir adım daha" notu ile yapılan bu paylaşımın, Cristiano Ronaldo'ya inat yapıldığını düşünenlerin sayısı da hiç az değildi.

Tepkiler neler?

Tweet bir anda sosyal medyada viral olurken, altında yapılan bazı yorumlar dikkat çekti:

"Messi bir United oyuncusu değil. Üstelik United'ı birçok kez Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Hiç utanmadınız mı?"

"Bu adam (Ronaldo) senin için terinin son damlasına kadar savaştı. Manchester'ı kırmızı yapan adamdı, ancak Manchester bundan sonra mavi."

"Aman Allah'ım... Messi, United'a mı gidiyor?"

"Dünyanın en iyi takımlarından biri olan Manchester City'ye değil de dünyanın en kötü takımlarından biri olan Manchester United'a gitmek Ronaldo için hayatının en kötü kararıydı."

"Küçük kulüp... Ronaldo sizden daha büyük."

Messi ve Ronaldo'yu ne bekliyor?

Arjantin, Katar'daki turnuvada yarı finalde 13 Aralık'ta Hırvatistan ile karşılaşacak.

Portekiz elendiği için Cristiano Ronaldo ise ligler yeniden başlayana kadar kendisine kulüp arayacak.