Anthony Martial, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da yıkıcı bir etkisi olduğu iddialarınına yönelik konuştu.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan United'a dönen 37 yaşındaki futbolcunun, Old Trafford'un soyunma odasında bölünmelere neden olduğu iddia edildi.

Ronaldo’nun takıma dahil olmaması halinde Kırmızı Şeytanların daha iyi bir sezon geçirebilme ihtimali de tartışılıyor.

Ancak, şu anda Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Martial, eski takım arkadaşı Ronaldo hakkındaki bu iddiaları yalanladı ve herkesin onu çok sevdiğini vurguladı.

Ne söylendi?

Daily Mail'e konuşan Portekizli yıldızın profesyonelliğine de değinen Fransız oyuncu, “Cristiano üst düzey bir profesyonel, oyun tarihinin en iyilerinden birisi. Hepimiz onu seviyoruz” dedi ve ekledi:

"Medya, Cristiano Ronaldo hakkında gerçeği söylemiyor ve bu çok yanlış.

“Sonuç olarak o soyunma odasındaydım ve neler yaşandığını çok iyi biliyorum.

“Bu yüzden, her şeye şahit olmuş birisi olarak söylüyorum ki böyle bir durum yoktu.”

26 yaşındaki Fransız forvet, United'ın gözünden düştü ve ocak ayının sonunda kiralık olarak İspanya'ya gitti.

United’dan neden ayrıldı?

Manchester’daki ayrılış sürecine de değinen Martial şu ifadeleri kullandı:

"Benim için tekrar futbol oynamak ve futboldan zevk almak için en iyi seçenek United’dan ayrılmaktı.

"Oynamadığım için Manchester'da zaman kaybettim.

"Sevilla'da kendimi çok iyi hissediyorum. Şehir çok iyi ve biz iyi bir takımız, bu yüzden benim için mükemmel bir yer.

“Oynuyorum ve mutluyum. Ama sezon sonuna kadar buradayım ve bundan sonra nasıl olacağını bilmiyorum.

"United'dan ayrılmak istedim, çünkü oynamak istiyordum. Hala bir kontratım var, fakat ne istediğimi biliyorlar. Neler olacağını sezon sonunda göreceğiz.

“Ralf Rangnick geldiğinde hedefim ayrılmaktı. Yeni bir atmosfere ve yeni bir kulübe sahip olmak istiyordum" dedi.

Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda şimdiye kadar oynadığı altı maçta, Martial'ın sadece bir golü var.

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