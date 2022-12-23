Manchester United, Cody Gakpo'nun transferi için PSV Eindhoven ile görüşmelere başladı.

NELER OLUYOR? The Mirror'ın raporu, Hollanda kulübünün yaklaşan mali sorunlar nedeniyle en değerli varlıklarından para kazanmaya hazır olduğunu ortaya koydu. Haber, PSV'nin sportif direktörü Marcel Brands'ın Gakpo'yu rekor bir ücret karşılığında satmaya açık olacağını kabul etmesinden sonra geldi. Ancak yeni bilgiler, kulübün oyuncuyla yollarını ayırması için 50 milyon sterlinin (60,2 milyon dolar) yeterli olacağını gösteriyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: PSV, yaz transfer döneminde Gakpo için Leeds United ile yaptığı anlaşmadan çekildi ve ardından Gakpo'nun fiyatı 40 milyon sterlin (48.1 milyon dolar) olarak belirlendi. Ancak kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca mali bir yükle karşı karşıya kaldı. Sonuç olarak kulübün finans müdürü Ton van Been, bu ekonomik sıkıntıları gidermek için ocak ayında bir anlaşma yapmak istiyor.

VE DAHA FAZLASI: United, PSV ile ilk kez ağustos ayında temas kurdu çünkü Gakpo, Erik ten Hag'ın yaz aylarında ilk transfer hedefiydi. 23 yaşındaki oyuncu, o zamanlar kişisel şartların bir sorun olmayacağını, yani çözülmesi gereken tek sorunun kulübün istediği bonservis ücreti olacağını açıkça belirtmişti. Hollanda kulübüyle müzakerelere daha önce başlayan United'ın bu yüzden Gakpo transferinde Real Madrid, Arsenal ve Newcastle başta olmak üzere yıldız futbolcuyla ilgilenen diğer kulüplere karşı üstünlüğü olduğu anlaşılıyor.

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SIRADA NE VAR? United ilk teması kurarken, iki tarafın talep edilen fiyat üzerinde bir anlaşmaya varıp varamayacağını zaman gösterecek. İki kulüp anlaşma sağladığı takdirde Gakpo, United'ın yeni yıldızı olabilir.