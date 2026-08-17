Manchester United, transfer piyasasının kapanma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, yıldızlarından birini kadrosuna katmak isteyen büyük Avrupa kulüplerinin tekliflerine ilişkin tavrını netleştirdi.

Old Trafford'daki üst düzey kaynaklar "BBC"ye, kulübün gelecek ay transfer döneminin son gününden önce takım kaptanı Bruno Fernandes için gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeye niyeti olmadığını doğruladı. Üstelik sürpriz olan şu ki, kulübün tavrı yalnızca teklifleri reddetmenin ötesine geçiyor; zira oyuncuyu artık "hiçbir bedel karşılığında satılık değil" olarak değerlendiriyor.

Britanya Yayın Kuruluşu geçen hafta, Türk ekibi Galatasaray'ın, İtalyan kulüpleri Juventus ve Milan'ın yanı sıra, Manchester United'ın kaptanına yönelik tavrını test etme olasılığını değerlendirdiğini öğrenmişti.

Bilgilere göre Türk kulübü, nihai değeri 50 milyon euroya (42,7 milyon sterlin) ulaşan bir teklif sunmayı planlıyordu. Ancak İngiliz kulübündeki kaynaklar, United'ın Fernandes'i elde tutma konusundaki kararlılığı göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bir teklif sunmaya çalışması halinde vaktini boşa harcayacağı görüşünde.

Kulübün bu seferki tavrı, oyuncuya Suudi ekibi Al Hilal'in yaptığı dev teklif konusunda karar verme özgürlüğü tanıdığı geçen yazdan farklı.

Fernandes daha sonra, o dönem kulübünün tavrından dolayı "incindiğini" itiraf etmişti. United, 31 yaşındaki oyuncu için şimdiye kadar herhangi bir resmi teklif almadı; ancak aynı zamanda Fernandes'in hiçbir fiyata satılık olmadığını vurguluyor.

Portekiz Milli Takımı kaptanının sözleşmesinde bir sezon kaldı; bir sezon daha uzatmaya imkân tanıyan bir madde de bulunuyor. Bilgiler ise oyuncunun kalmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Fernandes'in sözleşmesindeki 57 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin geçerliliği sona erdi; kulüp ile oyuncu ise yeni bir sözleşme konusunda henüz bir anlaşmaya varamadı.

Manchester United, olası herhangi bir görüşmede güçlü bir konuma sahip; ancak taraftarların geçen hafta Dublin'de Leeds karşısında oynanan hazırlık maçında Fernandes'e gösterdiği tepki, kulübün kaptanını elde tutmak için elindeki her şeyi yapmadığı izlenimi vermesi halinde karşılaşabileceği baskının boyutunu yansıtıyor.

Fernandes, geçen sezon 21 asistle Premier Lig rekoru kırdı ve gelecek hafta Manchester'da düzenlenecek 2025-2026 sezonu Premier Lig'in en iyi oyuncusu ödülünün en güçlü adayı konumunda.

Ayrıca oku: Courtois vedalaşanların başında: Real Madrid'de tanınmış bir isim ayrılıyor