Manchester United’dan ayrılan David de Gea emeklilik kararı alabilir

Transfer döneminde hiçbir takımla anlaşmayan İspanyol kaleci, eldivenlerini asabilir.

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde hiçbir takımla anlaşmayan ve hala boşta olan İspanyol kaleci David de Gea’nın futbol hayatına nokta koyabileceği öne sürüldü. İngiliz basınından Guardian’da yer alan haberde 7 Kasım’da 33 yaşına girecek olan De Gea’nın dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmasına rağmen futbola veda etmeyi düşündüğü belirtildi.

Habere göre Manchester United’dan ayrıldıktan sonra kendisine gelen çok sayıda teklife rağmen hiçbir takımla anlaşmayan İspanyol kaleci, Avrupa’nın en iyi kulüplerinden birinde 11’de oynayacağı bir teklif almaması halinde futboldan emekli olmayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor.

Maaşı transferini zorlaştırıyor

Yaz aylarında Suudi Arabistan’dan cazip teklifler almasına rağmen bu ülkeye gitmeyi tercih etmeyen De Gea, Avrupa’a kalmak istiyor.

Öte yandan Avrupa’daki birçok kulübün ilgisine rağmen, Manchester United'daki son maaşı De Gea'yı Avrupa'daki neredeyse hiçbir kulübün ulaşamayacağı bir oyuncu haline getirdi. United’da yılda net 13 milyon euro kazanan De Gea’nın bu yüksek maliyeti Avrupa’daki kulüpler için karşılanması neredeyse imkansız görünürken, efsane kalecinin alacağı karar da büyük bir merakla bekleniyor.