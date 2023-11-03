Manchester United'da Roberto de Zerbi sesleri

Manchester United’da futbol yönetimini ele almaya hazırlanan Sir Jim Ratcliffe’nin bir numaralı teknik direktör adayı Roberto de Zerbi.

Premier Lig’de eski günlerini arayan Manchester United’a ortak olmaya hazırlanan İngiliz milyarder Sir Jim Ratcliffe’nin futbol yönetimini ele almasının ardından teknik direktör Erik ten Hag’ın görevine son vereceği ve takımı Brighton’da oynattığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken İtalyan teknik direktör Roberto de Zerbi’ye emanet etmek istediği öne sürüldü.

Ligde oynanan ilk 10 maçın beşinin kaybedilmesi üzerine topun ağzına gelen ve son olarak takımının Lig Kupası’nda Newcastle United’a elenmesinin önüne geçemeyen Ten Hag, daha önce Ajax’ta yakaladığı başarılarla büyük takdir kazanmıştı.

Mevcut yönetim destekliyor

Football Insider’da yer alan haberde Ten Hag hakkındaki kararın verildiği ve gelecek sonuçların bir öneminin olmayacağı vurgulandı.

Habere göre mevcut yönetim Ten Hag’ı görevde tutmak istese de Ratcliffe ve INEOS'un kendi planları var ve bu planlar arasında Old Trafford'daki antrenör kadrosunun tamamen elden geçirilmesi de yer alıyor. United’ın efsane savunma oyuncusu Gary Neville, Newcastle maçının ardından yaptığı açıklamada takımın performansının gelecek adına endişe verici olduğunu söylemişti.