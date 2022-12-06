Manchester United'da ikonik 7 numaralı forma için en güçlü aday Alejandro Garnacho
Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun kontratının feshedilmesinin ardındna gözler ikonik 7 numaralı formanın yeni sahibinin kim olacağı sorusuna çevrildi.
Manchester United için özel bir anlam ifade eden 7 numaralı formanın 18 yaşındaki Arjantinli oyuncu Alejandro Garnacho'ya verileceği öne sürülürken, United'ın eski savunma oyuncusu Wes Brown bunun için erken olduğunu belirtti.
Wes Brown ne söyledi?
"Garnacho harika bir genç ve çok yetenekli bir oyuncu ama bunun için henüz erken olduğuu düşünüyorum.
Garnacho'nun sahadaki tavrını, isteğini ve hücum tarzını seviyorum. Genç oyuncular bazen sahada 'Topu bana ver ben de sana geri vereyim' şeklinde takılır ama Garnacho'nun tarz bir tedirginliği yok.
Herkese ne kadar iyi olduğunu göstermek ve hem kendisi hem de takımı için iyi şeyler yapmak istiyor.
Bu takımda olmayı hak ettiğini göstermek için çok çalıştı ve şimdi teknik heyetin ona dair öncelikli işi bu süreci doğru bir şekilde yönetebilmek"
Manchester United altyapısından yetişen Garnacho, 2022-2023 sezonunda A takımla dokuz maça çıkarken, iki gol kaydetti. Manchester United'ın Ronaldo'dan sonraki 7 numarası olmak için en güçlü aday gibi görünen genç oyuncu, dünya futboluna önümüzdeki yıllarda damga vurmaya aday en yetenekli gençlerden biri olarak gösteriliyor.
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