Tottenham karşılaşmasında maç bitmeden soyunma odasına giden Portekizli yıldız, Chelsea maçının kadrosuna alınmıyor.

Manchester United'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, kadro dışı kaldı.

Kulüp, Tottenham karşılaşmasının tamamlanmasını beklemeden yedek kulübesinden soyunma odasına giden yıldız futbolcunun Chelsea maçının kadrosunda olmayacağını duyurdu.

Ne söylendi?

Perşembe akşamı kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de cumartesi günü Chelsea'ye karşı oynanacak maçta Manchester United kadrosunda yer almayacak.

"Takımın geri kalanı bu maç için hazırlanmaya odaklanmış durumda."

Neler yaşandı?

Çarşamba akşamı Old Trafford'da Tottenham ile oynanan maça yedek kulübesinde başlayan Portekizli, maçın 90. dakikası oynanırken yedek kulübesinden çıktı.

Cristiano Ronaldo, hakemin son düdüğünü çalmasını beklemeden soyunma gitti.

Portekizli yıldız, oyuna alınmadığı için öfkelendi ve sahayı karşılaşma sona ermeden terk etti.