Manchester United, Chelsea’nin orta saha oyuncusunu Old Trafford’a transfer etmek istiyor

The Athletic’ten David Ornstein, Manchester United’ın Andrey Santos’u Chelsea’den transfer etme olasılıklarını araştırdığını bildiriyor.

The Athletic'ten Ornstein, “Olası bir transfer henüz erken aşamada ve kulüpler arasında henüz görüşme yapılmadı” diye yazıyor.

“İlgilenen birkaç kulübün ilk temasları şimdilik 22 yaşındaki oyuncunun menajerleri aracılığıyla yürütülüyor” diye ekliyor.

Gazeteciye göre Santos, ilk 11'de düzenli olarak yer almayı arzuluyor, ancak Chelsea'de bu şans şimdilik düşük görünüyor. Orta sahadaki rekabet oldukça sıkı, özellikle de Moisés Caicedo'nun Nisan ayında 2033 ortasına kadar geçerli olan yeni sözleşmeyi imzalamasının ardından.

Manchester United’ın Santos’un durumunu uzun süredir takip ettiği belirtiliyor. Orta saha oyuncusu bu sezon 43 resmi maça çıktı ve bu maçlarda üç gol attı, dört asist yaptı.

Chelsea’nin Santos için ne kadar bir bedel talep ettiği henüz belli değil. Kırmızı Şeytanlar’ın bu transferi gerçekten gerçekleştirebilecekleri, Londralı kulübün talep ettiği bedele bağlı.

İngiliz basınına göre Chelsea, uygun bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı orta saha oyuncusunun ayrılmasına açık.