Alman teknik adam Julian Nagelsmann, sert eleştirilere maruz kalan teknik direktör Michael Carrick'in görevine son verilmesi durumunda Manchester United'ın başına geçmesi için en öne çıkan adaylardan biri olarak görülüyor.

"Telegraph Sport" gazetesi, Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in eski teknik direktörünün, bir değişiklik olması halinde bu göreve gelmek istediğini aktardı.

United, tüm kulvarlardaki 11 maçta yalnızca iki galibiyet alarak ve son yedi maçın hiçbirinde kazanamayarak kötü bir sezon başlangıcı yapmasına rağmen, Carrick'e desteğinin hâlâ sürdüğünü vurguluyor.

Bununla birlikte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Como karşısında alınan şok 4-1'lik yenilgi ve ardından United kaptanı Bruno Fernandes'ten gelen eleştiriler, Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.

Pazar günü Old Trafford'da Premier Lig'de Bournemouth'a karşı oynanacak maç, Carrick'in yakın geleceğini belirlemede belirleyici olabilecek gibi görünüyor. Geçen hafta Marco Rose yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alan Bournemouth karşısında United'ın üç yılı aşkın süredir hiçbir galibiyet elde edemediği de biliniyor.

Gazete, kaynaklarda şöyle bir hissin olduğuna dikkat çekti: United bir değişiklik yapmaya karar verirse (Carrick'e en azından kasım ortasındaki bir sonraki milli ara dönemine kadar durumu değiştirmesi için zaman tanınması yönünde argümanlar bulunuyor), kulüp daha büyük bir isme ve daha güçlü bir karaktere ihtiyaç duyacak.

Bununla birlikte, yalnızca Manchester United'ın sonuçlarından değil, aynı zamanda Carrick ve yardımcısı Steve Holland'ın uyguladığı taktiklerden (Fernandes'in de işaret ettiği gibi) ve takımın coşku ile baskı eksikliğinden duyulan hayal kırıklığı giderek artıyor.

Nagelsmann'ın, bu yaz Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performanslarının ardından Almanya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevini bırakmasıyla serbest kaldığı belirtiliyor.



