Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası, çok istediği eski öğrencisiyle yeniden bir araya gelmek için gün sayıyor.

GOAL, Manchester United'ın Ajax’ın kanat oyuncusu Antony ile sözleşme imzalamak için ilerleme kaydettiğini doğrulayabilir.

22 yaşındaki oyuncu, Kırmızı Şeytanlar’ın yeni teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki ilk transferi olmaya çok yakın.

United, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından kadroyu yenilemeye çalışırken Brezilyalı futbolcuyu Ajax’ın eski patronu ile yeniden bir araya getirmeyi umuyor.

Manchester United ile Antony hakkında ne biliyoruz?

GOAL, Antony’nin menajerlerinin transfer görüşmelerini hızlandırmak ve muhtemelen sonuçlandırmak için Avrupa'da olduğunu anlıyor.

Antony'nin geleceğine önümüzdeki birkaç gün içinde karar verilecek ve Premier Lig ekibi bu yaz onu almak için yaklaşık 60 milyon Dolar ödeyecek.

United, Ajax ile anlaşmayı tamamlayacağından emin, çünkü Hollanda kulübüyle iyi bağlantıları var ve onlarla yakın zamanda çok olumlu işler yaptılar.

Ayrıca, Ten Hag'ın varlığı nedeniyle Antony'yi transfer edeceklerinden eminler.

Sao Paulo, kendisini Ajax'a sattıklarında anlaşmanın bir parçası olan yüzde 20'lik satış maddesi ve ayrıca hak ettikleri yüzde 2,7'lik satış maddesi nedeniyle anlaşmadan yaklaşık 15 milyon Euro kazanacak.

Çünkü o, Brezilya ekibinin altyapısından yetişti.

Antony, Ajax için nasıl bir performans sergiledi?

Antony, 2020'de Sao Paulo'dan Ajax'a katıldı ve kısa sürede Amsterdam kulübünün yıldız oyuncusu oldu.

Genel olarak, Eredivisie şampiyou için 79 maçta 22 gol attı.

2021-22 sezonunda Eredivisie çok önemli bir rol oynadı ve oynadığı 33 maçta 12 gol katkısında bulundu.

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