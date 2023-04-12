Marcel Sabitzer’in Bayern Münih’e uğurlayacak Manchester United, aradığı orta sahayı Premier Lig’de buldu.

Gelecek sezon Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Manchester United, Roberto De Zerbi’nin göreve gelmesinin ardından oynadığı oyunla dikkat çeken Brighton’ın Ekvadorlu orta saha oyuncusu Moises Caicedo’ya kanca attı. Football Insider’da yer alan haberde Erik ten Hag’ın takımının yıldız oyuncuyu 80 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

Sabitzer Bayern'e dönecek

21 yaşındaki oyuncu her ne kadar Brighton ile yeni sözleşme imzalasa da bu transferin gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek gözükürken, Brighton’ın Ocak ayında Arsenal’den gelen 70 milyon sterlinlik teklifi geri çevirdiği kaydedildi. United’ın yanı sıra Chelsea ve Liverpool’un da yoğun bir ilgi gösterdiği Caicedo’nun kulübüyle 2027 yılına dek devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.

Ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüpten ayrılmak istediğini dile getiren Caicedo, takımında haftada 60 bin sterlin kazanıyor.

Manchester United’ın şu anda kullandığı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer’in sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih’e döneceği düşünüldüğünde, Kırmızı Şeytanlar’ın orta saha takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.